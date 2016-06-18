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Posted 18 июня 2016, 03:39

Published 18 июня 2016, 03:39

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

В Красноярском художественном музее имени Сурикова назначен новый директор

18 июня 2016, 03:39

С 17 июня к обязанностям руководителя художественного музея имени Сурикова приступил Владимир Лузан, которого коллективу музея представила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.

Фото: ВКонтакте

В 2010 году Лузан окончил аспирантуру Сибирского федерального университета по специальности «Социальная философия», получив степень кандидата философских наук. В данный момент обучается в доктарантуре по специальности «Теория и история культуры (культурология)». С 2007 года занимается преподавательской деятельностью, а с 2010 года — член Научно-образовательного культурологического общества.

С 2014 года Владимир Лузан занимал должность заместителя гендиректора по маркетингу в краевой филармонии.

С 2012 года руководителем художественного музея имени Сурикова была Марина Москалюк, которая в мае 2016 года вступила в должность ректора Красноярского института искусств.

Фото: Красноярский художественный музей В.И. Сурикова

#Редакция «ПМ»#Культура#Новости
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