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Posted 20 июня 2016, 10:53

Published 20 июня 2016, 10:53

Modified 29 мая 2023, 10:01

Updated 29 мая 2023, 10:01

​Главный полицейский края заработал в прошлом году на полмиллиона меньше

20 июня 2016, 10:53

На сайте МВД России опубликовали декларации сотрудников. В них представлены сведения о доходах и имуществе за 2015 год.

Так, начальник главного управления по Красноярскому краю Вадим Антонов, по официальным данным, заработал около 2 384 000 рублей. Главный полицейский региона владеет земельным участком площадью 604 квадратных метра и жилым домом (96 квадратных метров).

Также за ним числятся два гаража. Супруга Антонова получила в прошлом году больше 686 тысяч рублей. Жена является владелицей квартиры в 117 квадратов. Также семья имеет совместную квартиру.

Добавим, в 2014 году Вадим Антонов задекларировал чуть больше 2 900 000 рублей, а жена — примерно 1 781 000 рублей.

Напомним, ранее о своих миллионных доходах отчитались красноярские судьи. Также опубликованы сведения о доходах губернатора края Виктора Толоконского, который заработал меньше жены.

#Редакция «ПМ»#Общество#Новости
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