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Posted 20 июня 2016, 07:40

Published 20 июня 2016, 07:40

Modified 29 мая 2023, 10:01

Updated 29 мая 2023, 10:01

«Приора» превратилась в груду металла после столкновения с пикапом: есть погибшие

20 июня 2016, 07:40

На 426-ом километре трассы Минусинского района произошло смертельное ДТП: столкнулись «Лада Приора» и «Мицубиси». Информация об аварии подтвердили в ГИБДД.

Авария произошла в понедельник, 20 июня. «Приора» после столкновения превратилась в груду металла, в то время как второй автомобиль получил только серьезные повреждения с левой стороны.

«Водитель «Лады» погиб на месте, второй — госпитализирован», — поясняют в ГИБДД.

Какие-либо подробности аварии пока отсутствует. Сотрудники полиции сейчас находятся на месте.

Напомним, в Козульском районе автомобиль упал на железнодорожные пути.

Видео: «ЧП Красноярск».

#Редакция «ПМ»#Происшествия#Новости
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