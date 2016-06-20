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Posted 20 июня 2016, 10:04

Published 20 июня 2016, 10:04

Modified 29 мая 2023, 10:01

Updated 29 мая 2023, 10:01

​В Красноярске собираются отремонтировать 8 подпорных стен за 40 миллионов

20 июня 2016, 10:04

Чиновники городской администрации объявили аукционы для подрядчиков, которым предстоит отремонтировать подпорные стены в городе. Об этом сообщают в департаменте городского хозяйства.

Всего собираются восстановить 8 объектов на общую сумму около 40 миллионов рублей. Выберут подрядные организации в конце июня и начале июля. Специалистам придется выполнить строительно-монтажные работы или провести противоаварийные мероприятия.

Ремонт коснется подпорных стен по таким адресам:

— набережная реки Енисей от Коммунального моста до Речного вокзала;

— улица Верхняя, 5в;

— улица Гусарова, 74-75;

— проспект Машиностроителей, 21;

— проспект Машиностроителей, 19;

— улица Калинина, 10-12;

— улица Весны, 11;

— улица Калинина, остановка «Пожарная часть».

Проектно-сметная документация на большинство перечисленных объектов уже составлена, поэтому рабочие сразу перейдут к ремонту. Все работы должны завершить в этом году. Ремонт разрешено проводить также осенью и зимой.

Добавим, в администрации рассказывают, что в 2015 году в Красноярске отремонтировали 9 подпорных стен.

Напомним, в августе 2013 года подпорная стена на Свободном обрушилась прямо на проезжающий автомобиль. Под завалами погибли два человека. Чиновников, которых признали виновными в халатности, в итоге амнистировали.

#Редакция «ПМ»#Город#Новости
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