​В Красноярске собираются отремонтировать 8 подпорных стен за 40 миллионов

Posted 20 июня 2016, 10:04
Published 20 июня 2016, 10:04
Modified 29 мая 2023, 10:01
Updated 29 мая 2023, 10:01
Чиновники городской администрации объявили аукционы для подрядчиков, которым предстоит отремонтировать подпорные стены в городе. Об этом сообщают в департаменте городского хозяйства.
Всего собираются восстановить 8 объектов на общую сумму около 40 миллионов рублей. Выберут подрядные организации в конце июня и начале июля. Специалистам придется выполнить строительно-монтажные работы или провести противоаварийные мероприятия.
Ремонт коснется подпорных стен по таким адресам:
— набережная реки Енисей от Коммунального моста до Речного вокзала;
— улица Верхняя, 5в;
— улица Гусарова, 74-75;
— проспект Машиностроителей, 21;
— проспект Машиностроителей, 19;
— улица Калинина, 10-12;
— улица Весны, 11;
— улица Калинина, остановка «Пожарная часть».
Проектно-сметная документация на большинство перечисленных объектов уже составлена, поэтому рабочие сразу перейдут к ремонту. Все работы должны завершить в этом году. Ремонт разрешено проводить также осенью и зимой.
Добавим, в администрации рассказывают, что в 2015 году в Красноярске отремонтировали 9 подпорных стен.
Напомним, в августе 2013 года подпорная стена на Свободном обрушилась прямо на проезжающий автомобиль. Под завалами погибли два человека. Чиновников, которых признали виновными в халатности, в итоге амнистировали.