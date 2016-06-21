​В детской поликлинике Красноярска нашли шприцы и лекарства с просроченным сроком годности

В Свердловском районе сотрудники прокуратуры проверили детскую поликлинику №2, в которой обслуживаются более 9 000 детей.

Проверка показала, сотрудники медицинского учреждения неправильно хранили лекарственные средства. В кабинете, предназначенном для хранения, специалисты обнаружили просроченные лекарства и медицинские изделия. Их срок годности истек в 2015 и начале 2016 года.

Во время рейда нашли ампулы Прендизолона и Папаверина гидрохлорида и шприцы с истекшим сроком годности. Негодные препараты хранили с лекарствами, которые еще можно использовать.

В итоге старшую медицинскую сестру и заведующую детской поликлиникой оштрафовали на 10 000 рублей каждую. Работников также привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Сейчас все нарушения полностью устранены, а всю просрочку уничтожили.