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Posted 22 июня 2016, 05:07

Published 22 июня 2016, 05:07

Modified 29 мая 2023, 10:01

Updated 29 мая 2023, 10:01

Красноярские ученые научились печатать кости на 3D принтере

22 июня 2016, 05:07

Красноярские ученые работают над созданием костных структур из полигидроксибутирата, который является биоразлагаемым материалом, с помощью 3D принтера. Об этом сообщают в пресс-службе СФУ.

«Аддитивное прототипирование позволяет получать изделия практически любой формы и размера. Учитывая, что современная аппаратура позволяет делать снимки с точностью до 0,625 мм, а программные комплексы — вычленять виды тканей, отдельные объекты и сохранять полученные данные в виде моделей, то метод идеально подходит для изготовления штучных, индивидуальных конструкций», — комментирует Екатерина Шишацкая, заведующая кафедрой медицинской биологии СФУ и доктор биологических наук.

Следующим этапом будет комплексная оценка экспериментальных имплантатов медицинского назначения.

Напомним, норильский инженер создал бионические протезы руки, которые он готов безвозмездно делать для всех нуждающихся.

Фото: sfu-kras.ru

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