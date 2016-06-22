Красноярские ученые научились печатать кости на 3D принтере

Красноярские ученые работают над созданием костных структур из полигидроксибутирата, который является биоразлагаемым материалом, с помощью 3D принтера. Об этом сообщают в пресс-службе СФУ.

«Аддитивное прототипирование позволяет получать изделия практически любой формы и размера. Учитывая, что современная аппаратура позволяет делать снимки с точностью до 0,625 мм, а программные комплексы — вычленять виды тканей, отдельные объекты и сохранять полученные данные в виде моделей, то метод идеально подходит для изготовления штучных, индивидуальных конструкций», — комментирует Екатерина Шишацкая, заведующая кафедрой медицинской биологии СФУ и доктор биологических наук.

Следующим этапом будет комплексная оценка экспериментальных имплантатов медицинского назначения.

Напомним, норильский инженер создал бионические протезы руки, которые он готов безвозмездно делать для всех нуждающихся.

Фото: sfu-kras.ru