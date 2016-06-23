prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июня 2016, 07:45

Published 23 июня 2016, 07:45

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

«Билайн» поможет красноярцам заказать Uber со скидкой

23 июня 2016, 07:45

«Билайн» и Uber подарят промо-коды со скидкой на поездки новым клиентам постоплатных тарифов «ВСЁ!».

Получить специальные промо-коды очень легко. Клиенту достаточно подключиться или перейти на любой из постоплатных тарифов «ВСЁ!», установить приложение Uber на свой смартфон и получить промо-код в SMS-сообщении на 300 рублей на первую поездку по Красноярску. Каждая из двух последующих поездок обойдется на 30% дешевле. Промо-код на скидку будет приходить раз в месяц с момента подключения тарифа.

Постоплатные тарифы «ВСЁ» позволяют клиентам делиться своими впечатлениями по поводу и без, выкладывать все самое интересное в социальные сети, пользуясь мобильным интернетом по всей России: тарифы включают в себя безлимитный интернет-трафик во всех сетях (2G, 3G, 4G).

Предложение действительно для новых клиентов постоплатных тарифов «ВСЁ!» и приложения Uber, подключившихся в период с 1 июня по 31 августа этого года.

Более подробная информация об акции на www.beeline.ru.

#Редакция «ПМ»#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика