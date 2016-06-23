«Билайн» поможет красноярцам заказать Uber со скидкой

«Билайн» и Uber подарят промо-коды со скидкой на поездки новым клиентам постоплатных тарифов «ВСЁ!».

Получить специальные промо-коды очень легко. Клиенту достаточно подключиться или перейти на любой из постоплатных тарифов «ВСЁ!», установить приложение Uber на свой смартфон и получить промо-код в SMS-сообщении на 300 рублей на первую поездку по Красноярску. Каждая из двух последующих поездок обойдется на 30% дешевле. Промо-код на скидку будет приходить раз в месяц с момента подключения тарифа.

Постоплатные тарифы «ВСЁ» позволяют клиентам делиться своими впечатлениями по поводу и без, выкладывать все самое интересное в социальные сети, пользуясь мобильным интернетом по всей России: тарифы включают в себя безлимитный интернет-трафик во всех сетях (2G, 3G, 4G).

Предложение действительно для новых клиентов постоплатных тарифов «ВСЁ!» и приложения Uber, подключившихся в период с 1 июня по 31 августа этого года.

Более подробная информация об акции на www.beeline.ru.