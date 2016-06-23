Красноярка возмутилась оставленному в проходе супермаркета куринному мясу

Красноярка Алла Петрова в социальной сети Фейсбук возмутилась, что работники супермаркета «Красный Яр» оставили куриное мясо вне холодильника, просто свалив коробки на полу.

«Зашла в «Красный Яр» за продуктами, увидела как тут выставлено мясо, ушла. Понятно, сейчас придут представители сети, скажут, что это вот прямо сейчас выгружали, но нет. Сотрудников рядом не было, на имеющиеся полки такое количество товара точно не войдёт», — пишет девушка.

Инцидент произошел в супермаркете по адресу улица Карла Маркса, 133.

Алла в магазине увидела только контролера и спросила, почему не соблюдены условия хранения мяса, на что получила ответ: «Я не продавец, я не знаю».

Директор по маркетингу гастрономов «Красный Яр» Виктор Бахов извинился за случившееся и пообещал усилить в этом магазине контроль.

«Мы приносим извинения за нарушения условий хранения и температурного режима. Сотрудников мы оштрафуем. Вся партия уже списана и снята с продажи», — комментирует Виктор «Проспекту Мира».

Добавим, что согласно ГОСТу рекомендуемые условия хранения охлажденного мяса кур в холодильной камере от минус 2°С до плюс 2°С. Сроки хранения в таких условиях не более 5 суток.

В Роспотребнадзоре «ПМ» сообщили, что если будет достаточно сведений, то их сотрудники начнут по этому факту проверку.

К слову, если Вы хотите обратиться в Роспотребнадзор, то можете легко это сделать на официальном сайте.

Напомним, по мнению экспертов, продукты из красноярских магазинов не соответствуют стандартам качества.

Фото: Алла Петрова