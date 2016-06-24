Под Ачинском из-за оторвавшихся колес перевернулся грузовик: дорогу засыпало рыбой

Авария произошла вчера, 23 июня, на подъезде к Ачинску со стороны Красноярска. Ни с того ни с сего у груженного продуктами автомобиля оторвались задние колеса. В результате этого машина вылетела в кювет и там перевернулась. Из кузова выпали на дорогу мука, рыба, коробки с маслом.