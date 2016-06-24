Под Ачинском из-за оторвавшихся колес перевернулся грузовик: дорогу засыпало рыбой

Posted 24 июня 2016, 06:41
Published 24 июня 2016, 06:41
Modified 29 мая 2023, 10:02
Updated 29 мая 2023, 10:02
Около Ачинска перевернулся грузовик: у него на полном ходу оторвались задние колеса. Видео с места происшествия появилось в группе «ЧП Красноярск».
Авария произошла вчера, 23 июня, на подъезде к Ачинску со стороны Красноярска. Ни с того ни с сего у груженного продуктами автомобиля оторвались задние колеса. В результате этого машина вылетела в кювет и там перевернулась. Из кузова выпали на дорогу мука, рыба, коробки с маслом.
В произошедшем никто не пострадал. По предварительным данным, водитель был трезв.
Напомним, в Красноярском крае на трассе перевернулся грузовик. Ни водитель, ни другие участники движения не пострадали.