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Posted 25 июня 2016, 01:17

Published 25 июня 2016, 01:17

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

В Красноярске состоялся праздник выпуска кадет и гимназисток

25 июня 2016, 01:17

Накануне, 24 июня, на площади Мира прошло торжественное мероприятие в честь выпуска воспитанников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий края. В этом году обучение завершили 297 юношей и девушек, 24 выпускника стали золотыми медалистами.

Губернатор края поздравил выпускников с окончанием учебных заведений и вручил золотым медалистам аттестаты.

По сложившейся традиции кадеты-выпускники попрощались со своим корпусным знаменем и передали его вновь назначенным знаменным группам. Финалом мероприятия стал вальс в исполнении воспитанников кадетских корпусов и воспитанниц Мариинских женских гимназий и парадный марш кадет-выпускников.

Напомним, абитуриенты края с золотым знаком ГТО получат дополнительные баллы к ЕГЭ.

#Редакция «ПМ»#Общество#Новости
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