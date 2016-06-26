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Posted 26 июня 2016, 02:22

Published 26 июня 2016, 02:22

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

Волонтеры в Ачинске ищут пропавшего 16-летнего хоккеиста «Сибири»

26 июня 2016, 02:22

Волонтеры ищут 16-летнего хоккеиста "Сибири" Эдуарда Немерова, который пропал, купаясь в реке в Ачинске. Об этом сообщают в группе Вконтакте ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ – АЧИНСК.

Фото: страница Эдуарда Вконтакте

Инцидент произошел вечером 24 июня этого года. Эдуард находился с товарищем на солдатском пляже, нырнул и не вынырнул.

«Сейчас на месте работают водолазы и спасатели, но пока безрезультатно», — рассказала «Проспекту Мира» Оксана Василишина, руководитель КРОО «Поиск Пропавших Детей-Красноярск».

О любой информации волонтеры просят сообщать по телефону 8-983-505-39-97

Напомним, в Красноярском крае 16-летняя девушка не дошла до дома 500 метров и пропала.

#Редакция «ПМ»#Происшествия#Новости
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