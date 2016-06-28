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Posted 28 июня 2016, 02:42

Published 28 июня 2016, 02:42

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

После снятия режима черного неба Красноярск накрыло пылью с формальдегидом

28 июня 2016, 02:42

Специалисты рассказали о качестве атмосферного воздуха в Красноярске в минувшие выходные. Оказалось, в четырех районах зафиксировано повышенное загрязнение.

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 24 по 26 июля были превышены гигиенические нормативы по взвешенным веществам, гидрофториду и формальдегиду.

Так, в Ленинском районе предельно допустимая концентрация по формальдегиду была выше нормы на 2,72 раза. В Свердловском районе пыли скопилось больше на 1,6 раз. А в Центральном и Железнодорожном районах заметили превышение гидрофторида — на 1,15 выше предельного значения.

Напомним, последний раз режим черного неба в Красноярске вводили 22 июня. А продлился он до вечера 24 числа, в эти дни предприятия и перевозчики обязаны следить за снижением выбросов в атмосферу.

#Редакция «ПМ»#Город#Новости
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