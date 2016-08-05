Два десятка безработных жителей края получили возможность открыть свой бизнес

Завершился конкурс на предоставление грантов из краевого бюджета на создание собственного дела. В результате 24 безработных жителя края смогут стать предпринимателями с господдержкой — их бизнес-проекты признаны наиболее эффективными.

На конкурс агентства труда и занятости населения края поступило около 200 заявок. Проекты оценивались с точки зрения осуществимости и эффективности реализации, а также были рассмотрены в правительстве края. Победителями стали авторы проектов по производству одежды, продуктов питания, строительных материалов, изделий из дерева.

Со списком проектов-победителей можно ознакомиться, пройдя по ссылке rud.krskstate.ru/content/предоставление грантов.

Гранты предоставляются в рамках краевой государственной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства. Следующий подобный конкурс планируется в конце августа.