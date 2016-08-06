Красноярский бомж помог задержать мастера единоборств, забравшего пистолет у полицейского

Преследование шло успешно, и автомобиль нарушителя удалось загнать в тупик, но как сообщает пресс-служба ГСУ СК по краю, преследуемый оказался мастером единоборств и вступив в бой с сотрудником ДПС отобрал у него пистолет и скрылся.