Красноярский бомж помог задержать мастера единоборств, забравшего пистолет у полицейского

Posted 6 августа 2016, 03:23
Published 6 августа 2016, 03:23
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
В Красноярске возбуждено уголовное дело против водителя, который побив сотрудника ДПС, отобрал у него пистолет и пытался сбежать. Все произошло 31 июля, когда патрульный автомобиль ДПС попытался остановить машину, двигающуюся в сторону Копыловского моста.
Преследование шло успешно, и автомобиль нарушителя удалось загнать в тупик, но как сообщает пресс-служба ГСУ СК по краю, преследуемый оказался мастером единоборств и вступив в бой с сотрудником ДПС отобрал у него пистолет и скрылся.
К преследованию преступника подключился бомж, который проследил куда скрылся налетчик и помог его задержать. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и п. «г» ч. 3 ст. 226 (хищение оружия с применением насилия).