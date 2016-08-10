Веселый молочник Джастас Уолкер может уехать из Красноярского края из-за астмы

Фермер-американец Джастас Уолкер может покинуть Красноярский край. Он почти 22 года прожил в Богучанском районе, и сейчас со своей большой семьей выбирает новое место.



Веселый молочник опубликовал сегодня в своем инстаграме несколько снимков с трогательными подписями:

«Куда бы мы ни поехали, кусочки себя мы оставили навсегда на горе недалеко от Такучета. После этого как не назвать Россию родиной?»

Переехать Джастас решил по двум причинам. Во-первых, он собирается завести хозяйство больше, в пределах 100 гектаров, во-вторых, это связано с его здоровьем.

«В 2008 году у меня началась астма. Я лечился, консультировался, а все просто сводилось к тому, что нужно менять место жительства, климат <…> Вторая причина — это развитие. Мы хотим расширить свое хозяйство. Здесь нет таких, как мы хотим, условий для расширения», — рассказал Уолкер ИА «ТВК».

Где теперь именно будет жить Джастас со своими родными, он еще и сам точно не знает. Сейчас семья рассматривает несколько вариантов в разных регионах — Красноярский край, Хакасия и Алтай. Переезд запланирован на ближайший месяц, свое хозяйство в Богучанском районе фермер уже распродал.

Напомним, Джастас прославился несколько лет назад после ролика, в котором он задорно и немного инфернально рассмеялся на вопрос о санкциях. После с ним записала клип группа «Уматурман».

Фото: инстаграм Джастаса Уолкера.