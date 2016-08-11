Российские пловчихи вместе с краснояркой проиграли в финале Олимпиады

Женская сборная России по плаванию проиграла в финале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и пришла к финишу седьмой. В составе команды выступала и 17-летняя представительница Красноярского края Арина Опенышева.



В эстафете 4х200 метров вольным стилем прошел финальный заплыв. Сперва дистанцию проплыли три участницы, а заключительный этап гонки доверили нашей спортсменке.

В бассейне девушке из Зеленогорска пришлось сразиться с именитыми конкурентками, которые уже стали олимпийскими чемпионками в других видах программы. Арине передали эстафету шестой.

«В это время соперницы уже обеспечили своим командам солидный отрыв, и шансов их догнать не было. В результате Арина финишировала седьмой. Россиянки обогнали только японок», — комментируют в министерстве спорта края.

Результат российской команды — 7:53,26. Первыми стала американки (7:43.03), на втором месте — Австралия (7:44.87), на третьем — Канада (7:45.39).

Напомним, в финал наша сборная вышла с четвертым результатом и установила тогда новый рекорд России (7:50.52).

Сейчас Арина находится в Рио, и ей предстоит еще одна эстафета на 800 метров. Заплывы будут проходить 11 и 12 августа, списки участников сейчас утверждаются.

Добавим, «Проспект Мира» публиковал даты выступлений красноярских спортсменов на Олимпиаде.