Сосновоборцы нашли подозрительные бочки предположительно с ракетным топливом

Жители Сосновоборска обнаружили неподалеку от города подозрительные бочки. Горожане предполагают, что там может быть ракетное топливо, сообщает телеканал ТВК.

Очевидцы утверждают, что нанесенные на ржавых бочках желтые маркировки — это изображение перечеркнутого черепа.

В пресс-службе МВД «Проспекту Мира» рассказали, сейчас территория, на которой нашли бочки, находится под охраной. На месте работают специалисты. Но о содержимом емкостей пока не говорят.