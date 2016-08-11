Сосновоборцы нашли подозрительные бочки предположительно с ракетным топливом

Posted 11 августа 2016, 08:02
Published 11 августа 2016, 08:02
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
Жители Сосновоборска обнаружили неподалеку от города подозрительные бочки. Горожане предполагают, что там может быть ракетное топливо, сообщает телеканал ТВК.
Очевидцы утверждают, что нанесенные на ржавых бочках желтые маркировки — это изображение перечеркнутого черепа.
В пресс-службе МВД «Проспекту Мира» рассказали, сейчас территория, на которой нашли бочки, находится под охраной. На месте работают специалисты. Но о содержимом емкостей пока не говорят.
Напомним, в Красноярск с Дальнего Востока привезли ядохимикаты.
Фото: Алексей Бойков