​На месте посадки самолета «Дуглас» в Красноярском крае установили памятник

В Красноярском крае на месте вынужденной посадки американского самолета «Дуглас», которая была совершена еще в 1943 году, установили памятник с мемориальной доской, сообщают в пресс-службе русского географического общества.

На мемориальной табличке говорится о производстве самолета, о передаче его в Красноярское управление гражданского воздушного флота, о его истории и истории крушения.

Воздушное судно уже разобрали и отправили в Красноярск. В город оно придет водным путем в сентябре.

К слову, воздушное судно было изготовлено в 1943-м году. В военных действиях самолет не участвовал, с апреля 1943 года работал в полярной авиации на севере Красноярского края. Во время перелёта бухта Кожевникова – Дудинка – Красноярск самолет совершил вынужденную посадку на болото в тундре. На борту находились, по разным данным, от 26 до 32 пассажиров. 11 мая самолёт нашли, часть людей удалось эвакуировать, девять человек, включая командира воздушного судна, пропали без вести.

Фото: Экспедиционный центр Русского географического общества Сибирского федерального округа