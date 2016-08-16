Пыль в глаза: как агитируют красноярские кандидаты

Улицы Красноярска завалило политической рекламой, как открыто, так и завуалированно призывающей голосовать за кандидатов на выборах, до которых осталось чуть больше месяца. Типографии печатают листовки и вешают баннеры, а пользователи интернета активно обсуждают их в соцсетях. «Проспект Мира» собрал самые интересные примеры и спросил у политолога, что он про всё это думает.

Интенсивнее всех себя пиарит, пожалуй, депутат горсовета Красноярска Александр Глисков, метящий в Заксобрание. В своей кампании вице-спикер городского парламента, вернувшийся в этом году в родную ЛДПР, умело использует относительно новые технологии. Например, передвижные кубы, которыми первым воспользовался оппозиционер Алексей Навальный на выборах в Москве.

«Я заставляю чиновников работать», — говорит нам на одном из кубов Александр Александрович с тем же самым выражением лица, с которым весной на рекламных листовках в автобусах поздравлял женщин с 8 марта.

Фото: facebook.com

Целится Глисков и в интернет-аудиторию. А что пользователи сети любят больше всего? Конечно, котиков.

Фото: facebook.com

Также целевая аудитория либерал-демократов, судя по всему, предпочитает общественный транспорт личному. Автор слогана, к слову, сам Сан Саныч.

Фото: facebook.com

Удачный вирусный слоган придумали в штабе красноярского строителя и мецената Александра Горностаева, который идет на выборы от партии «Родина». Фраза «Красноярск — Родина — Горностаев» в интернете стала второй «Россия — родина слонов».

Фото: pikabu.ru

На интернет-пользователей ориентируется также Артем Черных, «человек, прошедший путь от школьного учителя информатики до депутата Законодательного собрания». Черных из ЛДПР в этом политсезоне перешел в партию «Родина» и надеется повторить свой карьерный путь. А чтобы помочь ему в этом, достаточно, кажется, всего лишь сделать депутату репост его фотографии (и надеяться, что тогда он себя не задушит).







Будущее зависит от нас, также говорит нам Артем Черных на фоне какого-то детского монорельса. Впрочем, если вспомнить, как депутат полсозыва проходил на сессии краевого парламента в школьной форме, вопросы отпадают сами собой.







КПРФ по традиции предпочитает говорить не о будущем, а вспоминать о прошлом. Плакат с язвительно улыбающимся Лениным, вопрошающим, как нам живется при капитализме, висит на торгово-офисном здании в центре Красноярска уже около года.





Фото: otvet.mail.ru

Помимо ностальгии, не прочь коммунисты и присоседиться к чужой предвыборной повестке.

Фото: facebook

Одним из лиц КПРФ в Красноярском крае, к слову, стал депутат-спортсмен Дмитрий Носов, ушедший из «Единой России» к ЛДПР, из которой за любовь к Иосифу Сталину его выгнал лично Владимир Жириновский. Теперь Носов убеждает всех, что всегда разделял коммунистические идеи.

Фото: vk.com/nosovdy

Казусом обернулся ролик краевого канала «Енисей», который прямой агитацией, конечно, не является, но наличие в нём кандидата-единоросса Юрия Швыткина как бы намекает. В сюжете говорится о том, как активисты убрали мусор на территории «Столбов» и как важно заботиться об окружающей среде — притом что никаких, к примеру, мусорных пакетов в кадре не видно, а слова о любви к природе произносятся на фоне спиливаемых берез.

