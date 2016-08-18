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Posted 18 августа 2016, 06:27

Published 18 августа 2016, 06:27

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

​Министр спорта Мутко рассказал об отставании в графике стройки к Универсиаде

18 августа 2016, 06:27

Министр спорта страны Виталий Мутко заявил, что несколько объектов Универсиады строятся в Красноярске с отставанием от графика. Заседание, на котором обсуждалась подготовка к студенческим играм, прошло в Москве на днях.

«Видно, что работа идёт в целом с учётом намеченных сроков, есть позитивная динамика, но по отдельным объектам есть отставание. Мы поставили их на особый контроль в министерстве и в правительстве Российской Федерации», — пояснил Мутко в своем выступлении.

Напомним, сроки строительства ледовой арены к Универсиаде сдвинули на год. Еще зимой чиновники признали, что масштабный объект на 3 500 мест получится построить в третьем квартале 2018 года, а не в 2017, как планировалось.

#Спорт#Новости
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