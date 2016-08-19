​Красноярцам показали проект нового виадука в Центральном районе

На публичных слушаниях в Красноярске проектировщики показали, каким собираются сделать надземный пешеходный переход через улицу Караульную в Центральном районе, и как планируют благоустроить территорию.



В администрации рассказывают: здесь намерены строить новый жилой комплекс. Транспортная нагрузка возрастет, поэтому заранее решили продумать строительство виадука, распределение автомобильных потоков и расширение дороги.

Чтобы все это учесть, и был разработан проект. Разработка и само строительство будет вестись на деньги инвестора. В управлении архитектуры отмечают: впервые в нашем городе инвестор сам за свой счет построит надземный пешеходный переход.

По проекту на улице Караульной в границах от Чернышевского до Линейной также планируют обустроить две остановки, сделать широкие брусчатые тротуары шириной три метра, создать дороги-дублеры и озеленить пространство.

Сейчас этот проект рассматривается, и жители могут высказывать свои предложения и замечания. Их нужно отправлять до 23 августа в специальную комиссию по адресу Карла Маркса, 95, 2 этаж. Все подробности можно узнать по телефону: 226-19-31.

Напомним, в районе «Планеты» осенью построят новую дорогу. Там же намерены сделать пешеходный тротуар со скамейками и урнами, а также велосипедную дорожку.

Фото предоставлено «Красноярск Гео Информ Проект».