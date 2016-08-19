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Posted 19 августа 2016, 06:56

Published 19 августа 2016, 06:56

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

Красноярцы очистили скалы в заповеднике «Столбы»

19 августа 2016, 06:56

В заповеднике прошла акция «Наскальной «живописи» - нет!», рассказывают в пресс-службе «Столбов». Волонтеры на протяжении нескольких часов наносили специальный состав на скалы и удаляли надписи вандалов.

«В акции приняли участие 70 волонтеров: представители совета ветеранов Свердловского района, школьники туристы из Тывы, республики Алтай и Приморского края», — добавляют в пресс-службе.

В результате акции было очищено 80 квадратных метров скал, а также собрано 3 мешка мусора.

Заместитель директора по научной работе заповедника Елена Тропина рассказывает: для того, чтобы не повредить после обработки скалы, растворители нейтрализуются слабым раствором соды.

Напомним, иностранцы на «Столбах» промаркировали маршрут «Сказка заповедного леса» длиной в 10 километров. В акции в рамках проекта «Explore Russia» приняли участие 30 иностранных студентов и недавних выпускников ведущих вузов мира, членов и лидеров зарубежных молодежных организаций.

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