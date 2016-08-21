​Красноярец перелез на балкон к соседке и вынес из квартиры продукты на 10 тысяч

Posted 21 августа 2016, 05:51
Published 21 августа 2016, 05:51
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
В Красноярске будут судить парня, который похитил у своей соседки продукты.
В городской полиции рассказывают, 25-летний молодой человек, находясь у себя дома, разбил створку балконного окна соседней квартиры. Хозяйки в этот момент не было. Мужчина перелез на чужой балкон, прошел в комнату, взял продукты на сумму около 10 000 рублей и ушел.
В итоге налетчика вычислили и возбудили уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы. Сейчас все материалы направлены в суд.
Напомним, в Дивногорске парень пробрался ночью в пиццерию, чтобы ограбить кассу, и уснул на месте преступления. Несостоявшаяся кража попала на видео.