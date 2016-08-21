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Posted 21 августа 2016, 05:51

Published 21 августа 2016, 05:51

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

​Красноярец перелез на балкон к соседке и вынес из квартиры продукты на 10 тысяч

21 августа 2016, 05:51

В Красноярске будут судить парня, который похитил у своей соседки продукты.

В городской полиции рассказывают, 25-летний молодой человек, находясь у себя дома, разбил створку балконного окна соседней квартиры. Хозяйки в этот момент не было. Мужчина перелез на чужой балкон, прошел в комнату, взял продукты на сумму около 10 000 рублей и ушел.

В итоге налетчика вычислили и возбудили уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы. Сейчас все материалы направлены в суд.

Напомним, в Дивногорске парень пробрался ночью в пиццерию, чтобы ограбить кассу, и уснул на месте преступления. Несостоявшаяся кража попала на видео.

#Общество#Новости
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