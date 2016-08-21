​Красноярец перелез на балкон к соседке и вынес из квартиры продукты на 10 тысяч

В городской полиции рассказывают, 25-летний молодой человек, находясь у себя дома, разбил створку балконного окна соседней квартиры. Хозяйки в этот момент не было. Мужчина перелез на чужой балкон, прошел в комнату, взял продукты на сумму около 10 000 рублей и ушел.