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Posted 24 августа 2016, 11:35

Published 24 августа 2016, 11:35

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

​В России сожгли зараженное африканской чумой сало

24 августа 2016, 11:35

В Железногорске Курской области уничтожили сало, зараженное африканской чумой. Опасную продукцию накануне перевезли на мусорный полигон и там сожгли.

В полиции рассказывают, ранее на посту ГИБДД инспекторы остановили автомобиль. В нем находись 55 коробов свиного сала весом 1 650 килограммов. Общая стоимость продукции составила около 200 000 рублей, пишет издание «Эхо недели».

В машине не было холодильника, а у водителя не оказалось документов на товар. Тогда сало изъяли и поместили на хранение в ветеринарную станцию. Эксперты взяли образцы продукции и отправили на экспертизу. И, как показали результаты, в некоторых из них были обнаружены фрагменты ДНК африканской чумы свиней.

Сам владелец груза пояснил, что купил сало в одной из соседних областей. В итоге его привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки продуктов.

Напомним, в Красноярске на днях уничтожили 135 килограммов санкционных польских яблок.

#Еда#Новости
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