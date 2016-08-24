​В России сожгли зараженное африканской чумой сало

В Железногорске Курской области уничтожили сало, зараженное африканской чумой. Опасную продукцию накануне перевезли на мусорный полигон и там сожгли.



В полиции рассказывают, ранее на посту ГИБДД инспекторы остановили автомобиль. В нем находись 55 коробов свиного сала весом 1 650 килограммов. Общая стоимость продукции составила около 200 000 рублей, пишет издание «Эхо недели».

В машине не было холодильника, а у водителя не оказалось документов на товар. Тогда сало изъяли и поместили на хранение в ветеринарную станцию. Эксперты взяли образцы продукции и отправили на экспертизу. И, как показали результаты, в некоторых из них были обнаружены фрагменты ДНК африканской чумы свиней.

Сам владелец груза пояснил, что купил сало в одной из соседних областей. В итоге его привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки продуктов.

Напомним, в Красноярске на днях уничтожили 135 килограммов санкционных польских яблок.