​Учителям Красноярска обещают изменить зарплату

Posted 25 августа 2016, 02:54
Published 25 августа 2016, 02:54
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
С 1 января 2017 года изменят расчет заработной платы педагогов Красноярского края. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора и правительства.
Изменение структуры расчета обсудили на педагогическом совете, на который съехались более 1000 учителей со всего региона. На заседании побывал и глава края Виктор Толоконский, где он рассказал о реформах в сфере образования.
Теперь формирование зарплаты будут рассчитывать по-другому. Если сейчас примерно 60% от выплат — это фиксированная часть, а 40% — так называемые стимулирующие начисления, то со следующего года схема станет такой: оклад повысят до 80%, а надбавки составят 20%.
Напомним, красноярцы получают самые высокие в Сибири зарплаты — такие данные опубликовали специалисты из Новосибирскстата.