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Posted 25 августа 2016, 02:54

Published 25 августа 2016, 02:54

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

​Учителям Красноярска обещают изменить зарплату

25 августа 2016, 02:54

С 1 января 2017 года изменят расчет заработной платы педагогов Красноярского края. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора и правительства.

Изменение структуры расчета обсудили на педагогическом совете, на который съехались более 1000 учителей со всего региона. На заседании побывал и глава края Виктор Толоконский, где он рассказал о реформах в сфере образования.

Теперь формирование зарплаты будут рассчитывать по-другому. Если сейчас примерно 60% от выплат — это фиксированная часть, а 40% — так называемые стимулирующие начисления, то со следующего года схема станет такой: оклад повысят до 80%, а надбавки составят 20%.

Напомним, красноярцы получают самые высокие в Сибири зарплаты — такие данные опубликовали специалисты из Новосибирскстата.

#Редакция «ПМ»#Общество#Новости
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