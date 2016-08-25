​Учителям Красноярска обещают изменить зарплату

Теперь формирование зарплаты будут рассчитывать по-другому. Если сейчас примерно 60% от выплат — это фиксированная часть, а 40% — так называемые стимулирующие начисления, то со следующего года схема станет такой: оклад повысят до 80%, а надбавки составят 20%.