В Красноярске появится свой международный кинофестиваль

Posted 25 августа 2016, 09:06
Published 25 августа 2016, 09:06
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
Осенью с 12 по 15 октября пройдет I-й Красноярский международный кинофестиваль. Сейчас на сайте фестиваля идет прием заявок на участие.
Организаторы ставят перед собой цель познакомить жителей города с произведениями современного киноискусства и укрепить культурные и деловые связи между кинематографистами разных стран. Кстати, фильмы на иностранных языках обязательно должны иметь русские субтитры. На мероприятии наградят самые лучшие картины, а также будет «Специальная награда кинокритиков» и гран-при.
В дирекции фестиваля «Проспекту Мира» рассказали, что место проведения мероприятия и стоимость билетов еще не известны.
Добавим, что заявки на участие принимаются до 15 сентября, а 30 сентября дирекция фестиваля оповестит о результатах отбора. На утро 21-го августа было зафиксировано ровно 100 заявок с фильмами из России, Греции, Армении, Эстонии, Латвии, Франции, Венгрии и других стран.