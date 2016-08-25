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Posted 25 августа 2016, 09:06

Published 25 августа 2016, 09:06

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

В Красноярске появится свой международный кинофестиваль

25 августа 2016, 09:06

Осенью с 12 по 15 октября пройдет I-й Красноярский международный кинофестиваль. Сейчас на сайте фестиваля идет прием заявок на участие.

Организаторы ставят перед собой цель познакомить жителей города с произведениями современного киноискусства и укрепить культурные и деловые связи между кинематографистами разных стран. Кстати, фильмы на иностранных языках обязательно должны иметь русские субтитры. На мероприятии наградят самые лучшие картины, а также будет «Специальная награда кинокритиков» и гран-при.

В дирекции фестиваля «Проспекту Мира» рассказали, что место проведения мероприятия и стоимость билетов еще не известны.

Добавим, что заявки на участие принимаются до 15 сентября, а 30 сентября дирекция фестиваля оповестит о результатах отбора. На утро 21-го августа было зафиксировано ровно 100 заявок с фильмами из России, Греции, Армении, Эстонии, Латвии, Франции, Венгрии и других стран.

#Редакция «ПМ»#Культура#Новости
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