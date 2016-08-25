В Красноярске появится свой международный кинофестиваль

Организаторы ставят перед собой цель познакомить жителей города с произведениями современного киноискусства и укрепить культурные и деловые связи между кинематографистами разных стран. Кстати, фильмы на иностранных языках обязательно должны иметь русские субтитры. На мероприятии наградят самые лучшие картины, а также будет «Специальная награда кинокритиков» и гран-при.