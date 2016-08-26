​Красноярцы на автомобиле планируют покорить высоту 4 028 метров

Posted 26 августа 2016, 10:21
Published 26 августа 2016, 10:21
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
Красноярцы Андрей Звигинцев и его девушка Анна Симатова отправляются в экспедицию под названием «Небесные горы 2016». На перевале Суек в Киргизии они хотят покорить высоту 4 028 метров над уровнем моря на внедорожнике Mitsubishi Pajero.
Около 8 000 километров планируют проехать красноярцы до горной системы Тянь-Шань. По дороге ребята остановятся в Казахстане и Киргизии, чтобы познакомиться с культурой и бытом местного населения.
Молодые люди сделают все возможное, чтобы достичь своей цели и подняться на высоту:
«Подъезд на гору был построен в советское время и с тех пор практически не обслуживался. Сложность данного подъема также заключается в реакции организма на резкое изменение высоты, может возникнуть так называемая горная болезнь. Ведь на машине подъем происходит намного быстрее, чем при пешем восхождении», — рассказывает «Проспекту Мира» Андрей.
Красноярцы отправятся в путешествие сегодня вечером, 26 августа, а вернуться планируют 12 сентября. В пути они будут выкладывать фотографии в социальных сетях Вконтакте и Instagram.Напомним о других путешественниках, которые отправились из Красноярска в Крым на «Москвиче».