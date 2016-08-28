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Posted 28 августа 2016, 11:33

Published 28 августа 2016, 11:33

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

​Канский фестиваль показывает читку пьесы онлайн

28 августа 2016, 11:33

Канский фестиваль продолжает вести онлайн-трансляцию на «Проспекте Мира». Зрителям предлагают посмотреть литературную программу мероприятия.

Сейчас в эфире читка рассказа современного писателя Романа Сенчина «День рождения».

Напомним, сегодня, 28 августа, в Канске проходит последний день фестиваля литературы «Зазубрина». На сцене драматического театра устраивают читки пьес талантливых современных авторов. Таким образом зрителям показывают сценические версии произведений.

В предыдущие дни пользователи могли оценить читку произведения «Чудо Юдо» авторства Людмилы Артемьевой и пьесы «Счастье не за горами» Андрея Родионова и Екатерины Троепольской в исполнении «Театра на крыше».

#Культура#Новости
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