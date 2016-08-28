​Канский фестиваль показывает читку пьесы онлайн

Posted 28 августа 2016, 11:33
Published 28 августа 2016, 11:33
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
Канский фестиваль продолжает вести онлайн-трансляцию на «Проспекте Мира». Зрителям предлагают посмотреть литературную программу мероприятия.
Сейчас в эфире — читка рассказа современного писателя Романа Сенчина «День рождения».
Напомним, сегодня, 28 августа, в Канске проходит последний день фестиваля литературы «Зазубрина». На сцене драматического театра устраивают читки пьес талантливых современных авторов. Таким образом зрителям показывают сценические версии произведений.
В предыдущие дни пользователи могли оценить читку произведения «Чудо Юдо» авторства Людмилы Артемьевой и пьесы «Счастье не за горами» Андрея Родионова и Екатерины Троепольской в исполнении «Театра на крыше».