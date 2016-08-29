​​В ДТП на трассе в Красноярском крае пострадали девять человек

Posted 29 августа 2016, 01:29
Published 29 августа 2016, 01:29
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
На 132-ом километре автодороги М-54 в Балахтинском районе на юге Красноярского края в ДТП пострадали девять человек, сообщают в пресс-службе МВД.
По предварительным данным полицейских водитель микроавтобуса марки Toyota, в котором находились восемь человек, выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником марки Renault.
«В результате аварии пострадали девять человек. В настоящее время все они доставлены в больницу», — добавляют в ведомстве.
Сейчас дорожные полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним о другой аварии, которая произошла на трассе в Уярском районе. Тогда три человека погибли и четверо пострадали.
Фото: ЧП Красноярск