​В Красноярске открывается выставка модного московского музея «Гараж»

Posted 30 августа 2016, 01:43
Published 30 августа 2016, 01:43
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
В Красноярске открывается выставка московского Музея современного искусства «Гараж», который основали дизайнер Дарья Жукова и миллиардер Роман Абрамович.
Открытие пройдет 1 сентября в Музейном центре «Площадь Мира». Называется экспозиция «Открытые системы. Опыт художественной самоорганизации России. 2000 – 2015», и она будет дополнена сибирской составляющей.
Выставка рассказывает о том, как с начала нулевых в российском искусстве художники все чаще создавали некоммерческие пространства и события — устраивали вернисажи в заводских цехах и переходах, проводили уличные фестивали и квартирные показы. Все эти проекты показывают стремление авторов к независимости от государства и частных структур.
«В центре проекта — прямая речь художников, осваивающих новые формы социальной коммуникации внутри «большого» мира искусства и свободной кооперации, противостоящей институциональному и коммерческому диктату», — поясняют организаторы.
Для выставки в Красноярске в Музейном центре провели исследование, чтобы дополнить ее сибирской компонентой. В экспозицию включили информацию о независимых красноярских сообществах.
Кроме того, у нас решили провести образовательный эксперимент, позволяющий молодым авторам «прожить» опыт самоорганизации художников. Его участниками стали 14 человек из Красноярска, Новосибирска, Барнаула и Томска. Работать выставка будет до 30 октября.