​В Красноярске открывается выставка модного московского музея «Гараж»

Выставка рассказывает о том, как с начала нулевых в российском искусстве художники все чаще создавали некоммерческие пространства и события — устраивали вернисажи в заводских цехах и переходах, проводили уличные фестивали и квартирные показы. Все эти проекты показывают стремление авторов к независимости от государства и частных структур.