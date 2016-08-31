​Жительница Красноярского края отсудила у лоукостера «Победа» 80 тысяч за потерянный багаж

Posted 31 августа 2016, 12:36
Published 31 августа 2016, 12:36
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
В Норильске женщина отсудила у авиакомпании «Победа» 81 000 рублей за потерю багажа во время путешествия. Об этом сообщают в краевом суде.
Из материалов дела следует, прошлым летом муж и жена возвращались из отпуска. Они вылетели из Сочи в Москву рейсом лоукостера. В столице семья не досчиталась одной из трех сумок, которую они сдали в багаж.
Найти чемодан в аэропорту так и не смогли. После чего женщина обратилась к перевозчику и потребовала выплатить компенсацию. Но в авиакомпании ей отказали, ссылаясь на то, что в справке о потере багажа не указан номер бирки.
Тогда жительница подала иск в суд о защите прав потребителей и пояснила, что ей неизвестно, почему сотрудники аэропорта не указали номер в документе.
И суд постановил перевозчику возместить ущерб, сумма которого была определена по нормам Воздушного кодекса — 12 000 рублей. Также компании пришлось выплатить пассажирке 12 000 рублей неустойки, 30 000 денежной компенсации морального вреда и 27 000 штрафа за отказ мирно решить проблему. В общей сложности, получилось 81 000 рублей.
Ответчик подал апелляцию и заявил, что на имя женщины багаж не оформлялся — он был зарегистрирован на супруга. Но краевой суд не посчитал претензию обоснованной и оставил решение первой инстанции без изменений.
Напомним, семья из Норильска отсудила 155 тысяч у авиакомпании «Таймыр» за испорченный отпуск в Таиланде.