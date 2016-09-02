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Posted 2 сентября 2016, 06:29

Published 2 сентября 2016, 06:29

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

Блогер Варламов составил рейтинг российских городов и отдал Красноярску 11 место

2 сентября 2016, 06:29

Известный московский блогер Илья Варламов составил свой личный рейтинг российских городов, в которых побывал за последние несколько лет. Красноярску автор присудил 11 место.

Он указал 28 городов, в которых хотел бы жить сам, и кратко перечислил их плюсы. Блогер также отметил еще 17 мест, которые, по его мнению, не годятся для жизни.

«Я учитывал состояние общественного транспорта, отношение жителей к своему городу, чистоту, архитектуру и многое другое. Москву и Питер не включил, так как это особый случай. Нельзя их сравнивать с остальными городами», — поясняет Варламов.

Свой субъективный рейтинг автор начал составлять еще в прошлом году, затем, побывав в новых местах, он дополнил список. В обновленную версию попал Красноярск.

«Отличный центр города, по которому приятно гулять. Хорошие новые районы. Жалко, мэрия все портит».

В первой пятерке топа — Севастополь, Псков, Геленджик, Калининград и Хабаровск. В рейтинг ужасных мест, например, попали Новосибирск, Уфа, Симферополь, Омск и Адлер.

Напомним, этим летом Илья Варламов побывал в Красноярске и написал серию громких материалов о минусах и плюсах города. Он назвал набережную в центре «позорной». А затем вступил в перепалку с главой города Эдхамом Акбулатовым, который ответил на критику москвича.

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