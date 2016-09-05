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Posted 5 сентября 2016, 09:58

Published 5 сентября 2016, 09:58

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

​В Красноярске на железнодорожной станции появился памятник ждущей собаке

5 сентября 2016, 09:58

В Красноярске на станции Злобино установили памятник брошенной собаке. Увековечить преданное животное предложили сами железнодорожники.

В пресс-службе КрасЖД рассказывают, в России проходит конкурс, на котором выбирают самую благоустроенную ЖД-станцию, поэтому сейчас пространства стараются дополнять разными оригинальными элементами.

Красноярскую станцию рядом с пешеходным виадуком украсили новым сквером и памятником собаке. Прообразом стал пес из известного советского кинофильма «Белый Бим Черное ухо».

«Этот образ, конечно, был выбран неспроста. Работники довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда хозяева уезжают, а собака при этом теряется и потом покорно ждет их. Памятник можно воспринимать по-разному: это может быть как потерянная собака, так и брошенная. Но всегда ждущая».

Напомним, в Железногорске собака сама наводит чистоту в местном парке. По примеру хозяйки пес по кличке Пончик уже два года собирает мусор.

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