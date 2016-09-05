​В Красноярске на железнодорожной станции появился памятник ждущей собаке

В Красноярске на станции Злобино установили памятник брошенной собаке. Увековечить преданное животное предложили сами железнодорожники.

В пресс-службе КрасЖД рассказывают, в России проходит конкурс, на котором выбирают самую благоустроенную ЖД-станцию, поэтому сейчас пространства стараются дополнять разными оригинальными элементами.

Красноярскую станцию рядом с пешеходным виадуком украсили новым сквером и памятником собаке. Прообразом стал пес из известного советского кинофильма «Белый Бим Черное ухо».

«Этот образ, конечно, был выбран неспроста. Работники довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда хозяева уезжают, а собака при этом теряется и потом покорно ждет их. Памятник можно воспринимать по-разному: это может быть как потерянная собака, так и брошенная. Но всегда ждущая».

Напомним, в Железногорске собака сама наводит чистоту в местном парке. По примеру хозяйки пес по кличке Пончик уже два года собирает мусор.

