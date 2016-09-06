​Безмолвные стражи тайги: путешествие на Кутурчинское белогорье

Кутурчины — 80-километровый горный хребет между реками Мана и Мина — пока остаются в стороне от большого потока туристов. На огромной территории разбросано множество скал, как отдельных, так и настоящих каменных городов: группы Тройские, Чанские, Зайские, Алгинские. Корреспондент «Проспекта Мира» отправилась за 200 км от Красноярска, чтобы разведать обстановку и понять, в чём прелесть белогорья.

В Красноярске несколько туристических клубов организуют походы на Кутурчинское белогорье. Обычно это тур выходного дня — с обеда пятницы до вечера воскресенья. Стоимость варьируется от 2600 до 3500 рублей, в зависимости от транспорта, и включает в себя доставку до места начала маршрута, питание (горячие завтрак, ужин и сухпаек в обед), сопровождение инструкторов и доставку обратно в город.



С собой нужно взять только спальник, каремат, соответствующую сезону одежду, обувь и предметы личной гигиены. Самый дешевый тур — это дорога на междугородном автобусе до деревни Ивановка (время в пути почти 5,5 часов) и обратно на электричке от станции Мана (те же 5 часов). Если хочется большего комфорта, можно отправиться в путь на заказном автобусе — времени на дорогу уйдет меньше, но расходы увеличатся примерно на тысячу рублей. Наконец, добраться до начала маршрута и обратно домой можно на собственном автомобиле. А если душа требует приключений по полной, можно отправиться на Кутурчины почти на неделю, отдав за тур 6,5 тысяч рублей.

Мое путешествие на Кутурчины началось в пятницу вечером: в 7 часов мы выехали из Красноярска и уже через 3 часа были в Ивановке, где нас ждала приехавшая на автобусе группа. По пути мы немного поплутали, а подсказавшие дорогу местные насторожено спрашивали: «Вы тоже за ягодой?» Оказывается, те места давно облюбованы охотниками за настоящими таежными дарами — грибами, черникой, брусникой и шишками.

Тропа в горы начинается у въезда в Ивановку — нам предстояло преодолеть около 10 км по лесной дороге, местами сильно заросшей травой, местами заболоченной, а местами и просто теряющейся. Проехав пару километров вверх, обе наши машины застряли посреди леса в сгущающихся сумерках. К счастью, водители оказались опытными, и силами шестерых девушек и одного парня оба железных коня были вытащены и оставлены на поляне — кстати, оборудованной под стоянку.

Впереди было километров пять не самой лучшей дороги, освещаемой только налобными фонариками. Мы шли гуськом за инструктором, то и дело проваливаясь в лужи и переползая под упавшими деревьями. Но, несмотря на это, настроение у группы было приподнятым: звездное небо над головой и тишина ночного леса делали дорогу приятной.

К часу ночи добрались до места стоянки — поляны на берегу реки Ангул, где кто-то построил приличную баньку, оборудовал костровище и даже соорудил подобие моста через реку. Быстро поставили палатки, приготовили ужин (традиционные для похода макароны с тушенкой) и в четвертом часу ночи, наконец, легли спать.

В назначенные 8 утра никто, конечно, не проснулся, и выход на маршрут пришлось отложить. На завтрак была овсяная каша с сухофруктами и чай на берегу невероятно быстрого и шумного Ангула — грохот водяного потока до сих пор стоит в ушах.

Второй день похода — это выход на маршрут. Сначала переходим на другой берег реки по брошенным через нее бревнам, затем начинается подъем на гору Баян. Протоптанная тропа хорошо видна в зарослях, а кое-где даже промаркирована красно-белыми лентами, завязанными на ветках деревьев. Через полтора часа — первая остановка и первая скала Кутурчинского белогорья. Чем-то она напоминает красноярские Столбы, но здесь куда острее ощущается оторванность от цивилизации.

Еще через 30 минут делаем небольшой привал на оборудованной стоянке — костровище и лавки говорят о том, что место весьма посещаемое. Здесь уже начинается курумник, по которому нам предстоит карабкаться еще около получаса. В дождь подъем по наваленным друг на друга каменным глыбам, а особенно спуск вниз, могут стать весьма опасной затеей, но с погодой нам, к счастью, повезло — было солнечно и сухо.

И вот, наконец, мы на вершине плато: огромное плоское пространство усеяно таким же курумником, из которого неожиданно поднимаются безымянные скалы-великаны. Миллионы лет Кутурчины стоят посреди пустынного плато, и только ветер свистит между ними.

На просторах интернета можно найти несколько версий происхождения Кутурчин, начиная вмешательством внеземных цивилизаций и заканчивая тем, что скалы являются руинами древнего города великих людей. В качестве доказательств авторы теорий приводят форму скал, которые действительно иногда поражают своими правильными геометрическими очертаниями. Но ничего сверхъестественного здесь, конечно, нет: Кутурчины так же, как и Столбы, являются результатом извержения древнего вулкана, над которым поработали вода и ветер.

Передвигаться по курумнику — то еще цирковое занятие: камни и пространство между ними заросли мхом, ноги то и дело предательски проваливалась в мягкую поросль, заставляя тело искать равновесие.

Три часа мы провели на плато, забираясь на скалы и любуясь открывающимися панорамами. Кто-то лез на самую вершину, чтобы почувствовать себя королем мира, кто-то оставался сидеть на половине пути, наслаждаясь тем самым «зеленым морем тайги», а кто-то и вовсе отказывался от восхождения, предпочитая бродить по каменным насыпям.

Уходить не хотелось. Хотелось идти и идти вперед — благо скалы уходили за горизонт, и каждая обещала необыкновенной красоты виды. Но на часах было уже шесть вечера, а значит, предстояло спускаться в лагерь: путь вниз лежал по тому же курумнику, который лучше преодолевать при свете дня.





На следующий день мы проснулись от того, что по крыше палатки кто-то скакал — то ли белка, то ли бурундук. Хотя инструкторы предупредили, что у медведей сейчас самый «жор», из живности мы встретили только бурундука, который сидел в расщелине и что-то увлеченно жевал. Даже мошки и комаров почти не было — за три дня мне ни разу не пришлось воспользоваться репеллентом. Да и клещей мы, к счастью, не нацепляли.

После завтрака (рисовая каша на сухом молоке) и сбора лагеря мы выдвинулись в обратный путь: группе предстояло преодолеть около 15 км до станции Мана. Всего же за двое суток мы прошли около 40 км — значит, что поход на Кутурчинское белогорье под силу даже новичкам.

По возвращении домой, смыв с себя всю паутину и древесную смолу и лежа в мягкой кровати, я всё еще слышала шум Ангула, а ноги как будто продолжали прыгать по курумнику и с тихим треском проваливаться в мох. И, конечно, засыпая, я видела их — затерянные в тайге Кутурчины, безмолвные скалы, с которыми говорят только ветер и звезды.