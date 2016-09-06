«Раз молва пошла, то — да»: как в Красноярске накликали памятник Кадырову

Телеканал «Прима-ТВ» накануне выпустил новостной сюжет про местного бизнесмена, который хочет установить в Красноярске памятник первому президенту Чечни — причем не где-нибудь, а рядом с памятником Ленину на площади Революции. Сам предприниматель заявил «Проспекту Мира», что журналисты переврали его слова. Рассказываем, что произошло на самом деле.

В начале сюжета рассказывается, что красноярский предприниматель с чеченскими корнями Руслан Саидов установил баннер, где на фоне триколора изображен Ахмат Кадыров и написаны слова благодарности: «Спасибо, Ахмад-Хаджи, за мир. Ваш подвиг вечен». Саидов сделал это в честь дня рождения Кадырова-старшего, который был 23 августа.



Далее, со слов корреспондента, бизнесмен намерен добиться разрешения на установку памятника погибшему руководителю Чеченской республики. Якобы на это уже получено одобрение комитета солдатских матерей (комитета родителей военнослужащих Красноярского края).

— Мы устно с ними переговаривали — они все «за». Лишь бы, чтобы не гибли люди. Герои бывают разного рода: кто-то Менделеев, а кто-то герой именно в таком плане, — говорит Руслан Саидов в сюжете канала.

Поставить памятник Кадырову он якобы хочет прямо на площади Революции возле Ленина, но, понимая, что город вряд ли на это пойдет, готов рассмотреть и другие варианты. На установку памятника бизнесмен готов собрать хоть миллиард рублей, следует из новости.

«Проспекту Мира» Руслан Саидов пояснил, что в сюжете была подана «неверная информация», а его слова журналисты выдернули из контекста:

«Я, честно говоря, в шоке. Про памятник я говорил в простой беседе с журналистами, не на камеру. И я просто сказал, что, была б моя воля, я бы установил Ахмату Кадырову памятник прямо возле Ленина. А преподнесли это так, будто я уже куда-то чуть ли не официальное прошение подал».

В ролике сам бизнесмен действительно ни разу не упоминает памятник — все слова о его намерении установить постамент в Красноярске произносят за кадром. Из прямой речи предпринимателя в сюжете также неясно, что именно одобрил комитет родителей военнослужащих.

«Мы с ними по телефону говорили про баннер — они не были против. Про памятник речи не было вообще», — говорит Саидов.

В самом комитете «ПМ» подтвердили, что памятник не обсуждали, при этом организация сейчас готовится подать в суд на бизнесмена за недостоверную информацию. «По телевизору же сказали, что он с нами общался насчет памятника», — отметила представитель комитета.

Руслан Саидов (слева). Фото: sskk.ru

Кроме того, «чеченский предприниматель» заявил «ПМ», что родился в Дагестане и в Чеченской республике вообще никогда не был.

В Красноярск Саидов переехал в детстве, сейчас он возглавляет здесь строительную компанию «Евроспецстрой», которая среди прочего восстанавливала жилье погорельцев в Хакасии в 2015 году. Кроме того, по данным ЕГРЮЛ, он владел торговыми компаниями «Боготольская марка» и «Элит» (обе с пропиской в Боготоле). Впрочем, по словам строителя, боготольский бизнес принадлежал не ему, там он просто работал. «Заработал немного проблем и ушел», — говорит Руслан.

Саидов добавляет, что до выхода новостного сюжета он «никаких памятников ставить не хотел», однако теперь сами журналисты «подтолкнули» его на эту мысль.

— Раз такая пошла молва, раз говорят, что хочу установить памятник, — то да. Мы, конечно, можем с общественными организациями поработать, узнать мнение народа на этот счет — то есть донести сначала позицию до людей, а не с бухты-барахты. Но это всё может занять не год, не два, даже не пять — это для меня не первоочередная задача, — поясняет он.

Памятник Кадырову в Грозном. Фото: Станислав Гайдук, commons.wikimedia.org



Ахмат Кадыров руководил Чечней с 2000 года до своей смерти в результате теракта в 2004-ом. Считается, что при нём в кавказской республике установился мир. При этом в 1990-х Кадыров участвовал в боевых действиях и объявлял джихад России. Таким образом, в обществе сложилось неоднозначное мнение на его счет.



Сейчас именем Ахмата Кадырова названы улица в Москве, проспект и площадь в Грозном, улицы в нескольких чеченских городах и селах. Этим летом его именем также нарекли мост в Санкт-Петербурге, что вызвало протесты местных жителей.

Последнее обстоятельство, к слову, также вызвало беспокойство жителя Красноярска Сергея Бахтина: в июле этого года он интересовался у властей, не назовут ли в честь Кадырова какую-нибудь улицу в нашем городе.

Фото: Acca1983





В Красноярске Кадыров-старший никогда не был, но это не смущает Руслана Саидова:



— Если вспомнить два года допутинского режима — тогда же страна чуть не развалилась. Татары хотели отделиться, Сибирь, Кавказ хотел отойти. Экономика, разруха, воровство, недееспособный президент в лице Ельцина, терроризм. И тут происходит чудо: приходит Ахмат Кадыров, разговаривает с Путиным — и там, где войны были всегда, никто теперь не умирает. То есть страна осталась целой — больше тут, конечно, Путин помог, но и участие Кадырова тоже важно.

В свою очередь, представитель комитета родителей военнослужащих заявила «ПМ», что «как людей» уважает обоих Кадыровых. «Но не больше. У нас есть люди заслуженные в Красноярске, которым можно поставить памятник, которые поднимали наш город. При чём здесь Кадыров, я не понимаю», — сказала представитель организации, добавив, впрочем, что ее слова не означают, что она возражает против установки памятника.

Фото: vk.com/afontovo



Депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко считает, что сейчас тему с памятником лучше не поднимать в обществе. «У нас пока есть более важные задачи — экономику нужно поднимать, например. Время покажет, насколько мемориал нужен городу, но сейчас этот вопрос непременно вызовет раскол среди красноярцев», — делится мнением народный избранник.

В пример он привел дискуссии о необходимости установки памятников Иосифу Сталину и Александру Лебедю, которые разворачивались в прошлом году. Памятник генералиссимусу предлагали установить ряд депутатов горсовета и Заксобрания — в ответ мэр Красноярска Эдхам Акбулатов заявил, что Сталину еще не время Красноярске, а бизнесмен и общественник Сергей Волков устроил одиночный пикет возле мэрии против установки монумента.

Увековечивание памяти генерал-губернатора Лебедя, на котором настаивал «Генеральский клуб», также вызвало споры. Эти планы встретили сопротивление целой группы депутатов Заксобрания, среди которых был председатель Александр Усс. В итоге в апреле этого года памятник бывшему главе края установили, но на территории кадетского корпуса на улице Малиновского, а не в сквере военкомата в районе железнодорожного вокзала, как планировалось изначально.

Фото на обложке: ethnomuseum.ru