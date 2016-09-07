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Posted 7 сентября 2016, 08:50

Published 7 сентября 2016, 08:50

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

​Красноярский стадион «Ветлужанка» требуют признать банкротом

7 сентября 2016, 08:50

В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск от некой Татьяны Глушковой с требованием признать лыжный стадион «Ветлужанка» банкротом.

«Основанием для обращения в суд послужила задолженность общества перед заявителем в 2,4 миллиона рублей», — комментируют в суде.

Согласно закону, вопрос о принятии заявления будет решен в течение пяти рабочих дней.

Добавим, ранее между стадионом и компанией «Солвент» был заключен договор займа. Однако, произошла переуступка долга физическому лицу — Татьяне Глушковой.

Напомним, новый лыжный стадион построят на Николаевской сопке. Здесь обустроят комплекс с лыжероллерными трассами с системой освещения и снегообразования и трибуны на полторы тысячи мест вдоль финишной прямой.

#Деньги#Новости
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