​Красноярский стадион «Ветлужанка» требуют признать банкротом

Posted 7 сентября 2016, 08:50
Published 7 сентября 2016, 08:50
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск от некой Татьяны Глушковой с требованием признать лыжный стадион «Ветлужанка» банкротом.
«Основанием для обращения в суд послужила задолженность общества перед заявителем в 2,4 миллиона рублей», — комментируют в суде.
Согласно закону, вопрос о принятии заявления будет решен в течение пяти рабочих дней.
Добавим, ранее между стадионом и компанией «Солвент» был заключен договор займа. Однако, произошла переуступка долга физическому лицу — Татьяне Глушковой.
Напомним, новый лыжный стадион построят на Николаевской сопке. Здесь обустроят комплекс с лыжероллерными трассами с системой освещения и снегообразования и трибуны на полторы тысячи мест вдоль финишной прямой.