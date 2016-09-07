​Красноярские хоккеисты просят жителей помочь победить в конкурсе сайтов

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» просит жителей города проголосовать и помочь победить в конкурсе. Сейчас выбирают лучший клубный сайт Высшей хоккейной лиги.



Голосование запустили на официальной странице ВХЛ в социальных сетях. Всего в списке 18 сайтов команд из разных городов. Отдать свой голос и поддержать земляков можно сегодня, 7 сентября, до 23:00 по московскому времени.

Затем в финал пройдут четыре сайта. На момент публикации за нашего «Сокола» проголосовали 409 человек, и он занимает третью строчку. От лидера голосования наш клуб отделяет всего 62 голоса.

Фото: пресс-служба ХК «Сокол».