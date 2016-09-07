Не раскачивая лодки: как провести день в Красноярске настоящему патриоту
7 сентября 2016, 11:31
Накануне мы выгуливали либералов — теперь очередь предложить маршрут для настоящих патриотов России.
Донецкая улица
Начнем с посещения недлинной, но идеологически правильной улицы в глубинах поселка Суворовский. Место, конечно, сомнительное, но зато улицу, названную именем города-форпоста Русского Мира на пути англосаксонского нашествия, несомненно, посетить стоит. И лучше всего с нее наше путешествие начать, пока солнце не село. Район не располагает к вечерним гуляниям, а растленный либеральной хунтой народ может и по шее навалять, отжав любимый iPhone с портретом президента.
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