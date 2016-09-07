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Posted 7 сентября 2016, 11:31

Published 7 сентября 2016, 11:31

Modified 29 мая 2023, 09:20

Updated 29 мая 2023, 09:20

Не раскачивая лодки: как провести день в Красноярске настоящему патриоту

7 сентября 2016, 11:31

Накануне мы выгуливали либералов — теперь очередь предложить маршрут для настоящих патриотов России.

Донецкая улица

Начнем с посещения недлинной, но идеологически правильной улицы в глубинах поселка Суворовский. Место, конечно, сомнительное, но зато улицу, названную именем города-форпоста Русского Мира на пути англосаксонского нашествия, несомненно, посетить стоит. И лучше всего с нее наше путешествие начать, пока солнце не село. Район не располагает к вечерним гуляниям, а растленный либеральной хунтой народ может и по шее навалять, отжав любимый iPhone с портретом президента.

Башня «Ванкора», ул. 78-й Добровольческой Бригады, 15

Теперь садимся на автобус, на левом берегу пересаживаемся на 99-й маршрут, который символизирует спасительный для настоящего государственника год, и едем на Взлетку. Тут высится материальное свидетельство величия России в качестве сырьевой супердержавы. Самое высокое здание Красноярска как бы подтверждает тезис о том, что мы как вертели Европу на трубе, так и будем. Особенно радуют припаркованные у подножья здания недешевые машины: значит, кризис — выдумки западных спецслужб, экономика по-прежнему прет в небо, подобно ванкоровской цитадели.

Фото: belrynokby.ru

Дом офицеров, ул. Перенсона, 20

Пора двигаться в сторону центра. Дел там много — например, проинспектировать, как идет патриотически-воспитательная работа среди подрастающего поколения в Доме офицеров. Здесь функционирует, например, школа юного разведчика: поговорите с ребятами об агентурных сетях, о том, как хранятся секреты нашей Родины и добываются секреты родин неприятельских. К тому же в Доме офицеров всегда идет какая-нибудь патриотическая выставка.

Фото: krasnoyarsk.bezformata.ru

Бабушки на остановке «Театр кукол», ул. Ленина, 119

Пора поддержать местного производителя, поддержав патриотические контрсанкции, направленные на обеспечение продовольственной безопасности России. Но в магазинах всегда существует опасность, что хитрые коммерсы втихаря приторговывают зловещей запрещенкой. Так что идем к проверенному местному производителю, а точнее к бабушкам, торгующим у магазина «Нива» собственноручно выращенными огородными дарами. Правда, цены у старушек конские, но ради Родины ничего не жалко.

Консульство Словакии, ул. Урицкого, 124б

Теперь пора выразить протест против хищнической политики НАТО с его расширением на Восток и другими заокеанскими пакостями. Правда, самый лакомый для протеста член злобного альянса посольство в Красноярске завести не удосужился, зато есть консульство Словакии, которая, между прочим, тоже член. Идем протестовать, требовать убрать руки от России и вообще развлекаемся как можем, ни в чём себе не отказывая. Правда, здесь есть вероятность встретить шакалящего либерала, но полиция нас в случае чего поймет и простит.

Фото: Дела

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