​Во время режима «черного неба» красноярцам предложили задыхаться красиво

Эксцентричный художник Василий Слонов предложил красноярцам спасаться от постоянного режима «черного неба» модными противогазами.

«В этом проекте множество отсылок, через которые раскрываются величие и ужас современного бытия. Ван Гог вдохновлялся заходящим солнцем, а я — захламленной реальностью. Если задыхаться, так красиво!», — пояснил автор «Проспекту Мира».

Слонов называет свое творение новым направлением в искусстве, имя которому «Хим-Панк». Течение воспевает эстетику ядерных реакторов, нефтехимических комплексов и постиндустриальных нанокорпораций. Художник обозначает действительность как экзистенциальные судороги современных мегаполисов.

Свои фэшн-противогазы Слонов с 8 по 11 сентября представит в Москве. Экспозиция будет расположена в Галерее современного искусства 11.12.

Напомним, в музее Сурикова хотят продавать футболки с надписью «В жопу искусство». Дизайн футболок также разработал эпатажный Василий.