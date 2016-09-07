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Posted 7 сентября 2016, 06:07

Published 7 сентября 2016, 06:07

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

​Во время режима «черного неба» красноярцам предложили задыхаться красиво

7 сентября 2016, 06:07

Эксцентричный художник Василий Слонов предложил красноярцам спасаться от постоянного режима «черного неба» модными противогазами.

«В этом проекте множество отсылок, через которые раскрываются величие и ужас современного бытия. Ван Гог вдохновлялся заходящим солнцем, а я — захламленной реальностью. Если задыхаться, так красиво!», — пояснил автор «Проспекту Мира».

Слонов называет свое творение новым направлением в искусстве, имя которому «Хим-Панк». Течение воспевает эстетику ядерных реакторов, нефтехимических комплексов и постиндустриальных нанокорпораций. Художник обозначает действительность как экзистенциальные судороги современных мегаполисов.

Свои фэшн-противогазы Слонов с 8 по 11 сентября представит в Москве. Экспозиция будет расположена в Галерее современного искусства 11.12.

Напомним, в музее Сурикова хотят продавать футболки с надписью «В жопу искусство». Дизайн футболок также разработал эпатажный Василий.

#Культура#Новости
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