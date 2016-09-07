​Жители целой улицы в Красноярске подали на администрацию в суд

Жильцы этих домов рассказывают, что на стенах появились трещины, по фасаду и в квартирах — грибок, в крыше — дыры. Они утверждают, экспертиза показала, что износ домов составляет более 70%. Однако, сносить эти дома не собираются. В Свердловской администрации людям сказали, что в 2033 году будет капитальный ремонт. Но они не захотели ждать и подали в суд на мэрию.