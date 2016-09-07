​Жители целой улицы в Красноярске подали на администрацию в суд

Posted 7 сентября 2016, 01:54
Published 7 сентября 2016, 01:54
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
Жители 14-ти домов по улице Краснопресненской подали в суд на администрацию Красноярска. Люди требуют признать дома аварийными и переселить их в новое жилье. Об этом сообщают на «Седьмом канале».
Жильцы этих домов рассказывают, что на стенах появились трещины, по фасаду и в квартирах — грибок, в крыше — дыры. Они утверждают, экспертиза показала, что износ домов составляет более 70%. Однако, сносить эти дома не собираются. В Свердловской администрации людям сказали, что в 2033 году будет капитальный ремонт. Но они не захотели ждать и подали в суд на мэрию.
«Мы администрацию города вызываем в суд, чтобы решить этот вопрос тет-а-тет, глядя друг другу в глаза. Как можно жить в 21 веке в таких условиях?», — говорит местная жительница Светлана Барышникова.
В городской администрации обещали дать комментарий по сложившейся ситуации позже.