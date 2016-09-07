prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября 2016, 01:54

Published 7 сентября 2016, 01:54

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

​Жители целой улицы в Красноярске подали на администрацию в суд

7 сентября 2016, 01:54

Жители 14-ти домов по улице Краснопресненской подали в суд на администрацию Красноярска. Люди требуют признать дома аварийными и переселить их в новое жилье. Об этом сообщают на «Седьмом канале».

Жильцы этих домов рассказывают, что на стенах появились трещины, по фасаду и в квартирах — грибок, в крыше — дыры. Они утверждают, экспертиза показала, что износ домов составляет более 70%. Однако, сносить эти дома не собираются. В Свердловской администрации людям сказали, что в 2033 году будет капитальный ремонт. Но они не захотели ждать и подали в суд на мэрию.

«Мы администрацию города вызываем в суд, чтобы решить этот вопрос тет-а-тет, глядя друг другу в глаза. Как можно жить в 21 веке в таких условиях?», — говорит местная жительница Светлана Барышникова.

В городской администрации обещали дать комментарий по сложившейся ситуации позже.

#Редакция «ПМ»#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика