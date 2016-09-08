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Posted 8 сентября 2016, 06:29

Published 8 сентября 2016, 06:29

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

Спасательница из Лесосибирска снимается в художественном фильме

8 сентября 2016, 06:29

Диспетчер пункта связи Лесосибирского пожарно-спасательного гарнизона Наталья Петрухина снимается в художественном фильме «Маняшино озеро». Об этом сообщают в пресс-службе МЧС.

В Лесосибирске и Енисейске картину снимает красноярская кинокомпания «Мечта», которая ранее выпустила в свет криминальную драму «Дороги». Фильм о маленькой девочке, которая ищет свою маму выйдет на большой экран в конце 2017 года. Обещают, что его будут показывать по всей стране.

«О том, как попала в съемочную группу, Наталья рассказывает просто: возвращаясь с работы домой, заметила объявление о кастинге на участие в съемках. Она легко прошла пробы и влилась в творческий коллектив», — рассказывают в МЧС.

По словам коллег Натальи, она очень веселая, активная и творческая личность. Всегда участвует в различных конкурсах: от ведомственного «Мисс МЧС России» до «Автоледи», и практически всегда занимает призовые места.

Свою работу Наталья не считает героической, но коллеги рассказывают, что на ее счету, как минимум, одна спасенная жизнь. Однажды ей позвонила пожилая женщина и сообщила, что хочет покончить с собой, закрыв задвижку печи:

«Женщина сказала, что ее дети выросли и она никому не нужна. Наталья выслушала ее, долго разговаривала, успокаивала, шутила, рассказывала различные истории из своей жизни — сделала все, чтобы успокоить позвонившую. Ей удалось спасти жизнь. Спустя некоторое время женщина перезвонила и поблагодарила за оказанную ей помощь и поддержку», — рассказывают коллеги Натальи.

Напомним, на съемки фильма приехали сниматься актеры сериалов «Физрук» и «Реальные пацаны». Также в съемках киноленты приняла участие титулованная красноярская скалолазка Татьяна Руйга.

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