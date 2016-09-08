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Posted 8 сентября 2016, 01:15

Published 8 сентября 2016, 01:15

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

В Красноярске открывается необычная художественная школа

8 сентября 2016, 01:15

В Красноярске открывается художественная школа имени Андрея Поздеева, где решили по-новому подойти к творческому образованию и соединить классику и современность.

Это совместный проект компании «Город детства» и Фонда Поздеева. В школе помимо живописи, рисунка и композиции, научат решать сложные творческие задачи и разбираться в современном искусстве. Начинающие художники будут заниматься в просторном классе с панорамными окнами, наставниками станут яркие, высокопрофессиональные преподаватели и красноярские мастера искусства.

Особенность программы — в сочетании классического художественного образования и новых педагогических методик. В планах проводить для учеников не только занятия, но и лекции, мастер-классы, джемы, а еще устраивать масштабные арт-проекты.

Программы школы имеют разные направления. Дошколят ждут программы «Тоддлер-арт» от 2 лет и «Арт-сад», 4-6 лет. Для школьников есть направление «Автор». Это курс для тех, кто выбирает искусство не как профессию, а как значимое увлечение, и хочет не просто научиться держать в руках карандаш и кисточку, а развить навык креативности полезный в любых ситуациях.

Четырехлетняя программа «Профи» — классическая, первая ступень академического художественного образования. Для будущих студентов предусмотрен курс «Абитуриент», который заключается в интенсивной подготовке к поступлению в профильные вузы. Есть курсы и для взрослых, и для людей элегантного возраста.

Цена абонемента зависит от возраста ребенка и выбранной программы. Средняя стоимость академического часа — 250 рублей.

Все, кто хочет больше узнать о школе, 10 и 11 сентября приглашаются на Дни открытых дверей, где можно будет познакомиться с педагогами, кураторами и тьюторами и в тестовом режиме опробовать образовательные программы. Только обязательно нужно зарегистрироваться либо на сайте школы www.поздеевка.рф, либо по телефонам: 2-800-823, 2-806-823.

А в день открытия, 9 сентября в 18:00, все желающие приглашаются на бесплатную лекцию Михаила Шубского о современном искусстве.

Находится школа на проспекте Мира, 115а, строение 1, 4 этаж. Email: [email protected]

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