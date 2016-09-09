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Posted 9 сентября 2016, 06:19

Published 9 сентября 2016, 06:19

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

​Красноярские журналисты сами заказали мужчину-проститута и сдали его полиции

9 сентября 2016, 06:19

Стали известны подробности задержания мужчины, занимающегося проституцией в Красноярске. Как выяснилось, его «заказали» красноярские журналисты, а затем позвонили в полицию.

Специальный репортаж подготовили на Седьмом канале. Корреспондент Алина Сануева нашла объявление в интернете с десятками довольных отзывов клиенток и вызвала мужчину. В анкете было указано, что его зовут Роман, и ему 27 лет, свою работу за час он оценивает в 2 000 рублей.

Журналистка заранее обо всем сообщила сотрудникам полиции, которые даже провели специальный инструктаж для телевизионщиков. Полицейские также пометили купюры для оплаты, чтобы потом доказать факт проституции.

Затем девушка вместе со своей знакомой отправилась в номер, который оснастила скрытой камерой. На любовную встречу приехал мужчина и представился другим именем — Рамизом.

#Общество#Новости
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