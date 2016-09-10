Красноярец ударил девушку на улице, за что получил по лицу

Драма разыгралась накануне вечером на улице Киренского: на одном из перекрестков мужчина ударил девушку по лицу, от чего она упала и несколько минут не могла подняться. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения и запись выложили в паблик ВКонтакте «ЧП Красноярск».