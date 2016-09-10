prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 сентября 2016, 05:19

Published 10 сентября 2016, 05:19

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

Красноярец ударил девушку на улице, за что получил по лицу

10 сентября 2016, 05:19

Драма разыгралась накануне вечером на улице Киренского: на одном из перекрестков мужчина ударил девушку по лицу, от чего она упала и несколько минут не могла подняться. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения и запись выложили в паблик ВКонтакте «ЧП Красноярск».

Случившимся заинтересовались парни из проезжавшей машины, а также компания, проходившая мимо: они подошли к паре, несколько минут разговаривали с мужчиной, а после того, как девушка смогла встать, между сильным полом завязалась драка, которую побитая, кстати, пыталась разнять.

«После компания на автомобиле уехала, а пешая компания с героями истории покурили и куда-то, пошатываясь, ушли», — пишут в группе.

Напомним, в августе мы писали, как во время драки на Шахтеров мужчину избивали покрышкой.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика