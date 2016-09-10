Красноярец ударил девушку на улице, за что получил по лицу

Posted 10 сентября 2016, 05:19
Published 10 сентября 2016, 05:19
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
Драма разыгралась накануне вечером на улице Киренского: на одном из перекрестков мужчина ударил девушку по лицу, от чего она упала и несколько минут не могла подняться. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения и запись выложили в паблик ВКонтакте «ЧП Красноярск».
Случившимся заинтересовались парни из проезжавшей машины, а также компания, проходившая мимо: они подошли к паре, несколько минут разговаривали с мужчиной, а после того, как девушка смогла встать, между сильным полом завязалась драка, которую побитая, кстати, пыталась разнять.
«После компания на автомобиле уехала, а пешая компания с героями истории покурили и куда-то, пошатываясь, ушли», — пишут в группе.