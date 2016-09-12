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Posted 12 сентября 2016, 07:47

Published 12 сентября 2016, 07:47

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

В Красноярске открывают магазины новой сети с продуктами фермеров

12 сентября 2016, 07:47

В Красноярск заходит новая сеть магазинов фермерских продуктов «Калина-Малина», которую пару лет назад основали в Кемеровской области. Первая торговая точка в нашем городе откроется в пятницу, 16 сентября, в микрорайоне «Покровский».

Как рассказал «Проспекту Мира» маркетолог сети Андрей Шавнев, на полках магазина в основном будет представлена продукция красноярских фермеров, владеющих своими мелкими хозяйствами:

«В день открытия будет проходить дегустация и работать контактный зоопарк, чтобы все желающие могли приобщиться к сельской жизни. А вообще главное отличие наших магазинов — в том, что мы ориентируемся не на крупные бренды, а на мелких предпринимателей. Постепенно вся линейка красноярских магазинов будет состоять только из товаров местных фермеров».

В магазинах можно будет приобрести чай, грибы, печенье, творог, сметану, хлеб и другие товары. Также в ассортименте — продукция томских, кемеровских и алтайских производителей.

В нашем городе сеть заработает по франшизе, инвестиции в открытие первого магазина составили 1 500 000 рублей. Дальше в планах — открыть до конца года второй магазин, а после и еще несколько, в каждый район Красноярска.

Добавим, всего сеть «Калина-Малина» работает с 60 мелкими сибирскими фермерами. У сети есть свои интернет-магазины и фермерское кафе, точки или специализированные отделы в торговых комплексах Кемерова, Кемеровской области и Томска.

Напомним, в Красноярском крае начинают выпускать моцареллу собственного производства. Первоначальный объем продукции составит 1,5-2 тонны в месяц.

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