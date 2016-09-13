Финляндия заинтересовалась туристическими маршрутами по Енисею

Приехали представители двух финских компаний — «Этера» и «Атине Груп Ою». Первая — это крупный пенсионный фонд Финляндии, который вкладывает деньги в деревоперерабатывающие и строительные проекты в России, а вторая инвестирует в промышленность, сельское хозяйство и недвижимость. Именно они возьмутся за разработку туристических маршрутов.