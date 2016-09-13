prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября 2016, 06:22

Published 13 сентября 2016, 06:22

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

Финляндия заинтересовалась туристическими маршрутами по Енисею

13 сентября 2016, 06:22

В Красноярск прибыли представители Финляндии для подготовки туристического маршрута по внутренним водным путям России, в том числе и по реке Енисей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края.

Приехали представители двух финских компаний — «Этера» и «Атине Груп Ою». Первая — это крупный пенсионный фонд Финляндии, который вкладывает деньги в деревоперерабатывающие и строительные проекты в России, а вторая инвестирует в промышленность, сельское хозяйство и недвижимость. Именно они возьмутся за разработку туристических маршрутов.

Предполагается, что путь пройдет по Енисею из Красноярска до устья в Карское море с дальнейшим переходом в Белое море и далее в Санкт-Петербург и Финляндию.

«Летом 2017 года пройдет пробная экспедиция, которая покажет возможности такого маршрута. Представители финской стороны отработают все обстоятельства, которые могут возникнуть во время перехода на небольшом судне, потом уже будет принято конкретное решение», — пояснили «Проспекту Мира» в пресс-служба министерства.

В ходе встречи также представители Красноярского края и Финляндии обсудили текущие торгово-экономические отношения: из края экспортируется минеральное топливо, нефть и продукты переработки, черные металлы, а импортируется оборудование, пластмассы, продукты неорганической химии.

«Учитывая инвестиционный, туристический потенциал Красноярского края финским партнерам было предложено рассмотреть возможность реализации совместных проектов на территории края в сфере деревообработки, машиностроения, переработки сельскохозяйственной продукции, биомедицины, а также в создании туристической инфраструктуры в регионе», — сообщила начальник отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Оксана Царева.
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика