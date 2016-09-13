Финляндия заинтересовалась туристическими маршрутами по Енисею

Posted 13 сентября 2016, 06:22
Published 13 сентября 2016, 06:22
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
В Красноярск прибыли представители Финляндии для подготовки туристического маршрута по внутренним водным путям России, в том числе и по реке Енисей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края.
Приехали представители двух финских компаний — «Этера» и «Атине Груп Ою». Первая — это крупный пенсионный фонд Финляндии, который вкладывает деньги в деревоперерабатывающие и строительные проекты в России, а вторая инвестирует в промышленность, сельское хозяйство и недвижимость. Именно они возьмутся за разработку туристических маршрутов.
Предполагается, что путь пройдет по Енисею из Красноярска до устья в Карское море с дальнейшим переходом в Белое море и далее в Санкт-Петербург и Финляндию.
«Летом 2017 года пройдет пробная экспедиция, которая покажет возможности такого маршрута. Представители финской стороны отработают все обстоятельства, которые могут возникнуть во время перехода на небольшом судне, потом уже будет принято конкретное решение», — пояснили «Проспекту Мира» в пресс-служба министерства.
В ходе встречи также представители Красноярского края и Финляндии обсудили текущие торгово-экономические отношения: из края экспортируется минеральное топливо, нефть и продукты переработки, черные металлы, а импортируется оборудование, пластмассы, продукты неорганической химии.
«Учитывая инвестиционный, туристический потенциал Красноярского края финским партнерам было предложено рассмотреть возможность реализации совместных проектов на территории края в сфере деревообработки, машиностроения, переработки сельскохозяйственной продукции, биомедицины, а также в создании туристической инфраструктуры в регионе», — сообщила начальник отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Оксана Царева.