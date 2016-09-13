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Posted 13 сентября 2016, 01:15

Published 13 сентября 2016, 01:15

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

​Красноярцам назвали дату подачи отопления в квартиры

13 сентября 2016, 01:15

Отопление в домах красноярцев появится в третьей декаде сентября. Такие сроки обозначили в городской администрации.

Накануне чиновники вместе с руководителями предприятий, представителями управляющих компаний и метеорологами провели совещание, на котором обсудили подготовку к зиме.

«По данным Гидрометцентра, до 22 сентября в городе продержатся достаточно высокие температуры. Это означает, что начало отопительного сезона — третья декада сентября. Однако погода может внести свои коррективы, поэтому все службы города и ресурсоснабжающие организации должны быть готовы, как только будет подписано соответствующее распоряжение», — заявил глава города Эдхам Акбулатов.

Компании, в свою очередь, рассказали о готовности котельных, запасах угля и модернизации тепловых сетей. Сейчас готовятся к подключению и новые социальные городские объекты: детские сады и капитально отремонтированные школы. Решается также вопрос о подаче тепла в расселенные аварийные дома, в которых еще остались жить люди.

#Город#Новости
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