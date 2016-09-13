​Красноярцам назвали дату подачи отопления в квартиры

Компании, в свою очередь, рассказали о готовности котельных, запасах угля и модернизации тепловых сетей. Сейчас готовятся к подключению и новые социальные городские объекты: детские сады и капитально отремонтированные школы. Решается также вопрос о подаче тепла в расселенные аварийные дома, в которых еще остались жить люди.