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Posted 13 сентября 2016, 11:58

Published 13 сентября 2016, 11:58

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

Первый рейс из Красноярска в тунисский город Энфида отправится 15 сентября

13 сентября 2016, 11:58

Первый рейс из Красноярска в Энфиду (Тунис) улетит уже 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Емельяново».

Чартерные рейсы будет выполнять авиакомпания Pegas Fly на самолете Boeing-767-300 вместимостью 290 пассажиров. Предполагается, что полеты будут совершаться 1 раз в 2 недели. Время перелета составит 8 часов. Стоимость билета входит в стоимость туристического пакета.

«В сентябре российские и международные туристические направления востребованы нашими пассажирами едва ли не больше, чем летом. Особенно это касается курортов Средиземноморья, где начало осени – наиболее комфортное время для отдыха. Мы ожидаем высокий спрос на рейсы «Красноярск – Энфида» и рассчитываем на продолжение программы полетов в Тунис в весенне-летнем сезоне 2017», — рассказал гендиректор «Емельяново» Андрей Метцлер.

Прямые рейсы из Красноярска в Энфиду запущены впервые. Напомним, ранее из Красноярска летал самолет в тунисский Монастир. Минимальная стоимость путевки на двоих на 12 ночей составляла 82 141 рубль

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