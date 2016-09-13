Первый рейс из Красноярска в тунисский город Энфида отправится 15 сентября

Чартерные рейсы будет выполнять авиакомпания Pegas Fly на самолете Boeing-767-300 вместимостью 290 пассажиров. Предполагается, что полеты будут совершаться 1 раз в 2 недели. Время перелета составит 8 часов. Стоимость билета входит в стоимость туристического пакета.