В «Планете» открылся новаторский рестомаркет Vinegret Bufet

В красноярском ТРЦ «Планета» открылся вторе в городе заведение под вывеской Vinegret Bufet.

Оно разместилось напротив детской площадки на втором этаже торгового комплекса на месте, где раньше находилась бургерная T.G.I. Friday’s. Число посадочных мест в новом заведении — более 100.

Таким образом, «Винегрет Буфет» стал сетью общепита — первый открылся на ул. Сурикова, 12 осенью прошлого года. Концепция рестомаркета заключается в объединении форматов ресторана и столовой: можно заказать еду у поваров на линии готовки, а можно выбрать уже готовые блюда в салат-баре. В последнем работает принцип шведского стола.

Средний чек в рестомаркете — около 220 рублей. Стоимость блюда в салат-баре определяется исходя из 100 граммов веса. «То есть человек сам решает, сколько ему взять на обед. Нет такого, что он заказывает салат, а ему приносят полупустую тарелку с блюдом на два укуса», — поясняет директор сети «Винегрет Буфет» Алексей Сатинов.



В меню «Буфета» представлены блюда европейской, японской, паназиатской, русской и американской кухонь. Посетитель может выбрать салаты, супы, каши, пасту, пиццу, выпечку, блюда, приготовленные на гриле, воки, а также различные напитки, включая алкогольные. Всего в меню заведения более 350 наименований. Посетители, которые торопятся, могут заказать блюда с собой – их упакуют в специальные контейнеры на вынос.

Кроме того, каждый день в «Винегрет Буфете» действуют скидки: 50 процентов с 10:00 до 12:00 и с 20:00 до 22:00 и 30 процентов с 12:00 до 20:00.